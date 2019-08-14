2019-08-14T14:06:06+03:00
Общество

Театральную площадь в Ессентуках реконструируют

На самой большой открытой концертной площадке КМВ появятся новые архитектурные формы, подземная парковка и многое другое
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Свой 195-й юбилей Ессентуки встретят на обновленной Театральной площади.Свой 195-й юбилей Ессентуки встретят на обновленной Театральной площади.
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Накануне в Ессентуках обсудили будущее самой большой открытой концертной площадки КМВ. Ее расположение и размер позволяют проводить здесь самые массовые мероприятия, сюда приезжают знаменитые артисты.

Только в прошлом году на площади прошло более 30 крупных событий, среди которых Новогодняя ночь, выставка «Благословенный Кавказ», форум «Кавказская здравница», фестиваль «Арбузник», день рождения Ессентуков, кинофестиваль «Хрустальный источник».

15 лет Театральная площадь собирала на различные концерты до 18 тысяч человек единовременно. В этом году, по поручению губернатора края, началась разработка идей по ее реконструкции. Занимается этим коллектив под руководством председателя правления Оренбургского регионального отделения Союза архитекторов России Натальи Ибрагимовой.

По замыслу проектировщиков, здесь установят новые архитектурные формы, колоннаду, смотровую площадку, сцену и фонтаны, построят подземную парковку, организуют современное освещение, озеленение и открытый Wi-Fi. Рабочие вопросы с авторами проекта уже обсудил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По словам главы края, реконструкцию нужно провести до конца 2020 года. Площадь должна быть удобной для отдыха в любое время года.

- Этот проект должен быть реализован в следующем году, и прошу уделить большое внимание всем деталям, которые будут делать это место по-настоящему комфортным, - цитирует губернатора его пресс-служба.

Проектирование завершат в ближайшее время. После этого Театральную площадь могут включить в программу формирования комфортной городской среды в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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