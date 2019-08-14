2019-08-14T15:09:44+03:00
Происшествия

«Он оскорбил твою мать»: на Ставрополье парень убил товарища чужими руками

За групповое убийство суд назначил парням по 9 лет колонии
Полина ШАПОШНИКОВА
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Молодых парней в Предгорном районе осудили за групповое убийство. 20-летний Георгией Календжян и 24-летний Владимир Тищенко в августе 2017 года отправились со знакомым гулять по лесу. Календжян спровоцировал ссору, напомнив Тищенко, что их товарищ оскорбил его мать. За это он предложил Тищенко убить знакомого.

Тот оказался внушаемым и ударил ножом в грудь своего обидчика. Молодой человек умер. Календжян забрал у погибшего телефон и скрылся вместе с подельником. Ему назначено 9 лет и 4 месяца колонии общего режима, а Тищенко - 9,5 лет колонии строго режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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