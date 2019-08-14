55 тысяч тонн овощей собрали на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-14T17:13:40+03:00

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Со 198 га тепличных комплексов на Ставрополье получено 55 тыс тонн овощей. В основном это томат, на огурцы и салатные культуры приходится 26% от собранного. Урожайность выросла на данный момент на 3,7%.

Аграрии рассчитывают на конечный результат в 92 тыс тонн овощей закрытого грунта.

В этом году будет введено 4 новых тепличных комплекса площадью 69,9 га . А это еще плюс 44 тыс тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU