Варламов хочет жить в Пятигорске

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-14T17:25:34+03:00

Известный блогер составил список городов России, где он был бы не против жить

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Скандально известный блогер Илья Варламов, который инспектирует российские города, составил собственный рейтинг населенных пунктов страны, где бы он хотел жить. В этом топ-40 оказался и Пятигорск. Свое мнение Варламов прокомментировал так: «Почему бы и нет? Можно выпить водички и погулять по Бродвею. В городе продаётся много шуб, а ещё бульвар застроили ларьками».

В курортном городке урбанист оказался в августе. На этот раз ставропольцы оказались более гостеприимными.

ИСТОЧНИК KP.RU