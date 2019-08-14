Во Владикавказе прошли похороны матери самого знаменитого дирижера страны
Мама Валерия Гергиева привела сына в музыкальную школу в юном возрасте
Изменить размер текста:
14 августа прошли похороны матери известного российского дирижера из Северной Осетии Валерия Гергиева. Гендиректором Мариинского театра, главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра, Почетным консулом Люксембурга в Санкт-Петербурге Гергиев стал благодаря женщине, вырастившей его.
Тамара Гергиева-Лагкуева растила одна троих детей, после того как умер ее муж. Она хотела, чтобы ее дети были связаны с музыкой. Старшую дочь она отправила в музыкальную школу, а через время привела в нее и Валерия.
Мать Народного артиста РФ похоронили во Владикавказе.
ИСТОЧНИК KP.RU