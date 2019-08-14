2019-08-14T17:41:43+03:00
Общество

Во Владикавказе прошли похороны матери самого знаменитого дирижера страны

Мама Валерия Гергиева привела сына в музыкальную школу в юном возрасте
Полина ШАПОШНИКОВА
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14 августа прошли похороны матери известного российского дирижера из Северной Осетии Валерия Гергиева. Гендиректором Мариинского театра, главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра, Почетным консулом Люксембурга в Санкт-Петербурге Гергиев стал благодаря женщине, вырастившей его.

Тамара Гергиева-Лагкуева растила одна троих детей, после того как умер ее муж. Она хотела, чтобы ее дети были связаны с музыкой. Старшую дочь она отправила в музыкальную школу, а через время привела в нее и Валерия.

Мать Народного артиста РФ похоронили во Владикавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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