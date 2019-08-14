Ребенок пропал в горах КБР

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-14T17:49:08+03:00

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В Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су пропал мальчик 2013 года рождения. В МВД Кабардино-Балкарии сообщают, что информация о ЧП поступила 14 августа в 16.10 часов. Ребенок из Республики Башкортостан.

- На поиски выдвинулись спасатели, полицейские, в том числе кинологический расчет, а также родственники и добровольцы в количестве 20 человек, - сообщили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС КБР. - Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU