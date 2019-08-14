Жительницу Ингушетии подозревают в трехлетнем пособничестве терроризму

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-14T19:02:01+03:00

Сейчас она в Сирии

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Следственный комитет по Ингушетии открыл уголовное дело против местной жительницы. Ее подозревают в том, что она больше трех лет помогала террористам на территории Сирии, передает пресс-служба ведомства.

- По данным следствия, с апреля 2016 года по настоящее время 24-летняя жительница Ингушетии, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, участвует в деятельности вооруженной организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что подозреваемая оказывает пособническую помощь террористам. Однако сама женщина ни разу не пыталась выйти из международной террористической организации.

ИСТОЧНИК KP.RU