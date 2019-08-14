"Заткнись, говорю": статус "профи-бойца" уберег Нурмагомедова от драки в дагестанской очереди - видео

СЕГОДНЯ 19:27 2019-08-14T19:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, как в Дагестане ему чуть не пришлось драться в очереди. Спортсмена спасло то, что он оказался профессиональным бойцом, о чем он признался в конце истории.

Все происходило в какой-то случайной очереди. Рядом с Нурмагомедовым стоял "здоровенный пьяный парень", или на американский лад "ковбой".

- Он пьет пиво и говорит мне: "Слышь, ты че, как лох, так долго в очереди стоишь?" Я знаю, что в Америке надо сказать: "Осторожно, я профессиональный боец", - но если бы я сказал такое в Дагестане... "О, ты профессиональный боец, серьезно? Я тоже".

В итоге на грубость Нурмагомедов ответил еще большей грубость: он признался, что занимается смешанными единоборствами, и рассказал, что ждет его уличного оппонента, если тот продолжит докапываться.

- Ну и я ответил ему: "Я профессиональный боец, я могу тебе лицо разбить легко. Не надо меня трогать". Если бы он меня ударил, мы бы подрались на глазах у всех. А он ответил: "Ну ладно-ладно, - и спрашивает. - Ты, может, знаменитость какая-нибудь?" - "Заткнись, говорю".

История о том, как к Нурмагомедову в очереди пристал задира.

ИСТОЧНИК KP.RU