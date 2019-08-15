На Ставрополье водитель пьяным сел за руль и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-15T09:13:44+03:00

Его стаж был меньше 2 месяцев

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Ночью 14 августа в поселке Вин-сады Предгорного района пьяный водитель спровоцировал аварию. Мужчина за рулем «ВАЗ-21310» слишком сильно разогнался, съехал с дороги, где вписался в фонарный столб и припаркованный автомобиль «ВАЗ-21074».

33-летний виновник аварии получил травму головы, но отказался ехать в больницу и проверяться на состояние опьянения. Водителю грозит лишение прав, которые он получил меньше 2 месяцев назад. Проводится проверка, сообщили в УГИБДД ГУ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU