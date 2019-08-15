В Пятигорске осудят мужчину, «кинувшего» дольщиков
Он незаконно расторг договоры, по которым уже было получено 11 млн рублей
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В Пятигорске пойдет под суд директор строительной организации,обманувший людей на 11 млн рублей. Мужчина был фиктивно назначен на должность директора компании, после чего незаконно расторг два оплаченных договора с дольщиками по строительству дома. «Имущество он оформил на третье лицо» -, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
Сейчас уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU