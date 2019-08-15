Лжесудья Нефтекумске подкупал полицейского

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-15T12:00:47+03:00

Когда полицейский догадался о подделке, мужчина попытался подкупить его взяткой

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Мужчина, выдававший себя за судью в Нефтекумске, будет судим за попытку подкупить полицейского.

44-летний ставрополец в апреле этого года на Федеральном КПП «Затеречный» при проверке документов предъявил полицейскому поддельное удостоверение судьи Северо-Кавказского Арбитражного суда. О том, что корочка липовая, сотрудник полиции догадался быстро. Тогда мужчина запаниковал и предложил взятку 12 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

Попытку передачи денег засняли на видео, которое послужило главным доказательством. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Мужчина дает взятку ставропольскому полицейскому.

ИСТОЧНИК KP.RU