Лжесудья Нефтекумске подкупал полицейского
Мужчина, выдававший себя за судью в Нефтекумске, будет судим за попытку подкупить полицейского.
44-летний ставрополец в апреле этого года на Федеральном КПП «Затеречный» при проверке документов предъявил полицейскому поддельное удостоверение судьи Северо-Кавказского Арбитражного суда. О том, что корочка липовая, сотрудник полиции догадался быстро. Тогда мужчина запаниковал и предложил взятку 12 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.
Попытку передачи денег засняли на видео, которое послужило главным доказательством. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
Мужчина дает взятку ставропольскому полицейскому.
ИСТОЧНИК KP.RU