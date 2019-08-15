Бесплатные походы в магазины закончились для ставропольца уголовным делом

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-15T10:41:12+03:00

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Владельца магазина в Апанасенковском районе обокрали. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что покупатель незаметно для продавца похищал с витрины наборы дорогих инструментов. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель, который в отделе дал признательные показания. На него заведено уголовное дело о краже. Похищенное у мужчины забрали и скоро передадут владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU