В Михайловске куница издевалась над домашней собакой
Пес два дня «вылаивал» из своего вольера наглую хищницу
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Куница сделала себе уголок в вольере собаки, живущей в частном доме в Михайловске. Пес надрывал глотку, чтобы до смерти залаять непрошеного гостя, но тот был спокоен как тибетский монах в молитве. Владельцам дома тоже как-то не пришлось по душе соседство с хищницей. Спасателей вызвали после двух дней непрекращающегося лая.
Зверь оказался юрким, только спустя 20 минут его удалось поймать и посадить в мешок. Спасатели напоили животное водой и вывезли в поле.
ИСТОЧНИК KP.RU