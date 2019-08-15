2019-08-15T11:30:31+03:00
Дом. Семья

В Михайловске куница издевалась над домашней собакой

Пес два дня «вылаивал» из своего вольера наглую хищницу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Куница сделала себе уголок в вольере собаки, живущей в частном доме в Михайловске. Пес надрывал глотку, чтобы до смерти залаять непрошеного гостя, но тот был спокоен как тибетский монах в молитве. Владельцам дома тоже как-то не пришлось по душе соседство с хищницей. Спасателей вызвали после двух дней непрекращающегося лая.

Зверь оказался юрким, только спустя 20 минут его удалось поймать и посадить в мешок. Спасатели напоили животное водой и вывезли в поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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