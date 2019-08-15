200 грантов на 80 млн рублей выдадут садоводам Ставрополья

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-15T11:52:26+03:00

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Садоводам Ставрополья в 2019 году поддержку оказывает государство. 264,8 млн рублей предусмотрено на закладку и уход за многолетними насаждениями из федерального центра, край добавляет 16, 9 млн рублей. 200 грантов готовятся выдать на закладку суперинтенсивных садов на общую сумму 80 млн рублей.

На избавление от старых садов бюджет края потратит 6,3 млн рублей, на заготовку семян — 2 млн, на уход за ягодными культурами — 4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU