200 грантов на 80 млн рублей выдадут садоводам Ставрополья
Львиная доля материальной поддержки оказывается из федеральной казны
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Садоводам Ставрополья в 2019 году поддержку оказывает государство. 264,8 млн рублей предусмотрено на закладку и уход за многолетними насаждениями из федерального центра, край добавляет 16, 9 млн рублей. 200 грантов готовятся выдать на закладку суперинтенсивных садов на общую сумму 80 млн рублей.
На избавление от старых садов бюджет края потратит 6,3 млн рублей, на заготовку семян — 2 млн, на уход за ягодными культурами — 4 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU