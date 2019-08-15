Минераловодский округ будет представлен в главном финале конкурса «У меня есть голос-2»
За участие в главном финале боролись 20 артистов, в числе которых был и представитель Минераловодского городского округа Руслан Адамян.
Минераловодец представил на суд жюри исполнение шлягера эпохи 80-х «Птица счастья», с которым, как решили члены жюри, он выступил на высшем уровне. Вместе с Русланом Адамяном, по итогам голосования членов жюри, в главный финал конкурса также вышли Матвей Лютяев из Железноводска и Марина Алексеенко из Курского района.
Кроме того, двоих участников большого финала выбрали и телезрители. Большинство голосов было отдано за Руслана Рогова из Лермонтова и Видади Амзаева из Александровского района.
Теперь победителей зонального отборочного тура ждут большое народное голосование, которое состоится 8 сентября, и главный финал - 21 сентября, в День Ставропольского края. Напомним, что организаторами конкурса выступают Министерство культуры Ставропольского края, краевой Дом народного творчества, телеканал «СВОЁ ТВ» и радиоканал «СВОЁ радио».
ИСТОЧНИК KP.RU
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