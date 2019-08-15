В Чечне и Ингушетии чаще всего в РФ ставят диагноз "синдром Дауна"
Об этом свидетельствуют данные из статистического сборника Минздрава
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В Чечне и Ингушетии чаще всего регистрируют больных с синдромом Дауна. Примерно столько же людей с этим заболеванием живет в Костромской области и Алтае. Меньше всего — в Челябинской и Пензенской областях, а также в Приморье.
В целом же эксперты Минздрава пришли к выводу, что за пять лет количество больных с синдромом Дауна выросло на 30 процентов. Сейчас в стране около 19 тысяч пациентов. На сто тысяч людей приходится 12-13 с этим заболеванием.
ИСТОЧНИК KP.RU