2019-08-15T13:13:04+03:00
Происшествия

Пожарная машина перевернулась в горах Ингушетии

Пострадали двое
Антон ШАПОВАЛОВ
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В горном Джейрахском районе Ингушетии произошла авария, в которой перевернулась пожарная машина с экипажем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По предварительным данным, ДТП произошло в среду в 19:05 в сельском поселении Ляжги. Пожарная машина выехала по вызову, и на одном из поворотов водитель транспортного средства допустил столкновение с бетонным ограждением, вследствие чего произошло опрокидывание, - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали двое сотрудников МЧС, их госпитализировали. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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