2019-08-15T13:32:19+03:00
Происшествия

Экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка заочно арестовали

Общий причиненный им ущерб составляет 212 миллионов рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Басманный суд Москвы разрешил арестовать бывшего руководителя дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

- Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Гаджимагомедову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, - сказано в сообщении суда.

Решение вступит в силу, когда правоохранительные органы поймают Гаджимагомедова. Как известно следствию, подозреваемый сейчас скрывается за рубежом. Мужчину заочно арестовали, чтобы объявить его в международный розыск

Ранее против Галджимагомедова возбудили уголовное дело по пункту «в» третьей части 286 статьи (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Банк, после обращения которого вопросом и занялись, оценил ущерб в 212 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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