В Махачкале живут самые нервные люди

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-15T14:44:42+03:00

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Махачкала стала самым нервным городом по версии независимого агентства Zoom Market. Рейтинг составлен на основе мнения жителей из 20 крупных городов страны. Эксперты спрашивали россиян, часто ли они нервничают и по какой причине. На втором месте нервных городов Москва, почетная «бронза» - у Екатеринбурга.

Чаще всего респонденты нервничали из-за работы,семьи и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU