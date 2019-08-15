В Махачкале живут самые нервные люди
Список из 20 нервных городов России опубликовало рейтинговое агентство
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Махачкала стала самым нервным городом по версии независимого агентства Zoom Market. Рейтинг составлен на основе мнения жителей из 20 крупных городов страны. Эксперты спрашивали россиян, часто ли они нервничают и по какой причине. На втором месте нервных городов Москва, почетная «бронза» - у Екатеринбурга.
Чаще всего респонденты нервничали из-за работы,семьи и транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU