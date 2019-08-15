Конопляный сад устроил у себя на участке житель Кисловодска
Если бы не пьяная ссора с соседкой, полиция и не узнала бы маленький «секретик» мужчины
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В Кисловодске местная жительница «сдала» соседа, выращивающего коноплю, после ссоры с ним. Женщина жаловалась полицейскому на пьяный скандал и проронила, что дебошир культивирует на участке запрещенные растения. Проверка показала, что 48-летний мужчина и правда имеет конопляную мини-плантацию. Веселый огородник утверждал, что растение предназначалось только для него. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU