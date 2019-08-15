Конопляный сад устроил у себя на участке житель Кисловодска

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-15T15:02:51+03:00

Если бы не пьяная ссора с соседкой, полиция и не узнала бы маленький «секретик» мужчины

Изменить размер текста: A A

В Кисловодске местная жительница «сдала» соседа, выращивающего коноплю, после ссоры с ним. Женщина жаловалась полицейскому на пьяный скандал и проронила, что дебошир культивирует на участке запрещенные растения. Проверка показала, что 48-летний мужчина и правда имеет конопляную мини-плантацию. Веселый огородник утверждал, что растение предназначалось только для него. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU