2019-08-15T15:02:51+03:00
Происшествия

Конопляный сад устроил у себя на участке житель Кисловодска

Если бы не пьяная ссора с соседкой, полиция и не узнала бы маленький «секретик» мужчины
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кисловодске местная жительница «сдала» соседа, выращивающего коноплю, после ссоры с ним. Женщина жаловалась полицейскому на пьяный скандал и проронила, что дебошир культивирует на участке запрещенные растения. Проверка показала, что 48-летний мужчина и правда имеет конопляную мини-плантацию. Веселый огородник утверждал, что растение предназначалось только для него. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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