Суд утвердил приговор похитителям дагестанского экс-министра строительства и ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-15T15:46:45+03:00

Ранее еще один человек сознался в содеянном

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Верховный суд России одобрил приговор, вынесенный дагестанским судом против похитителей бывшего министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Магомед Омаров и Яхъи Алисканов — похитители — подали апелляцию, но Верховный суд России отклонил ее. Вину злоумышленников доказали, каких-либо сомнений не осталось. Как отреагировали осужденные — не известно.

Напомним, в 20 июля 2017 года братья Алискановы — Залкипа и Яхъю — украли Казибекова и потребовали 100 миллионов рублей. Экс-министра удалось освободить уже на следующий день. Организатором похищения был Магомед Омаров — начальник Центра охраны высших должностных лиц Дагестана.

Один из братьев Алискантовых — Залкипка — вскоре признал вину и в 2018 году получил за это девять лет колонии. А Омарова и Яхъю Алискантова позже назначили восемь и десять лет тюрьмы соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU