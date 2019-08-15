Суд утвердил приговор похитителям дагестанского экс-министра строительства и ЖКХ
Верховный суд России одобрил приговор, вынесенный дагестанским судом против похитителей бывшего министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Магомед Омаров и Яхъи Алисканов — похитители — подали апелляцию, но Верховный суд России отклонил ее. Вину злоумышленников доказали, каких-либо сомнений не осталось. Как отреагировали осужденные — не известно.
Напомним, в 20 июля 2017 года братья Алискановы — Залкипа и Яхъю — украли Казибекова и потребовали 100 миллионов рублей. Экс-министра удалось освободить уже на следующий день. Организатором похищения был Магомед Омаров — начальник Центра охраны высших должностных лиц Дагестана.
Один из братьев Алискантовых — Залкипка — вскоре признал вину и в 2018 году получил за это девять лет колонии. А Омарова и Яхъю Алискантова позже назначили восемь и десять лет тюрьмы соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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