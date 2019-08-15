2019-08-15T16:50:56+03:00
Происшествия

Ставропольских пенсионерок телефонные мошенники «едят» на завтрак

72-летнюю женщину «загипнотизировала» должность будущего арендатора и она беспрекословно рассталась с 90 тыс рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионерка в Ставрополе была предупреждена о телефонных мошенниках, но все равно «повелась». 72-летняя жительница Ставрополя разговаривала с мужчиной, который представился сотрудником силового ведомства. Он якобы собирался снять квартиру у старушки и попросил провести сделку через терминал оплаты. Следуя инструкции, женщина перевела мужчине 92 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Подобный случай произошел и с 66-летней женщиной из Ставрополя. Мужчина назвался сыном пенсионерки, сказал, что избил человека и оплатить ущерб можно за 150 тысяч рублей. Но эта женщина оказалась хитрее, деньги переводить не стала, а в полицию обратилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24