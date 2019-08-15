Ставропольских пенсионерок телефонные мошенники «едят» на завтрак

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-15T16:50:56+03:00

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Пенсионерка в Ставрополе была предупреждена о телефонных мошенниках, но все равно «повелась». 72-летняя жительница Ставрополя разговаривала с мужчиной, который представился сотрудником силового ведомства. Он якобы собирался снять квартиру у старушки и попросил провести сделку через терминал оплаты. Следуя инструкции, женщина перевела мужчине 92 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Подобный случай произошел и с 66-летней женщиной из Ставрополя. Мужчина назвался сыном пенсионерки, сказал, что избил человека и оплатить ущерб можно за 150 тысяч рублей. Но эта женщина оказалась хитрее, деньги переводить не стала, а в полицию обратилась.

ИСТОЧНИК KP.RU