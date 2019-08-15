В Чечне поют в память о Муслиме Магомаеве

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-15T17:10:56+03:00

50 лучших вокалистов приехало за победой на международный конкурс "Орфей-2019"

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В Грозном стартовал второй этап международного конкурса "Орфей-2019" памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева. Фестиваль финансово поддержало федеральное Министерство культуры. Судьям конкурса предстоит выбрать лучшего сольного исполнителя в трех возрастных категориях из 50 лучших вокалистов из разных регионов и стран.

Звучный баритон российского певца Муслима Магомаева дал вечную жизнь песням: "Лучший город земли", "Подмосковные вечера", "Королева красоты". Его голосом звучали партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Риголетто" Джузеппе Верди, "Евгений Онегин" Петра Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU