Владимиров о Бештаугорском заказнике: «Земли Ставропольского края никому не продаем»

СЕГОДНЯ 20:55 2019-08-15T20:55:56+03:00

Границы заказника были изменены, у людей возникли вопросы

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Во время «Прямой линии» с главой края Владимиром Владимировым зрители задали вопрос о судьбе Бештаугорского заказника. Люди обеспокоены его нынешним статусом и принадлежностью после изменения границ.

Глава края ответил: «Мы увеличили площадь заказника на 126 гектаров, и государственные земли, земли Ставропольского края никому не продаём».

Из заказника была исключена одна территория и включена другая. Специалисты уверены, что изменение границ не влияет на биологическое разнообразие и сохранность природных богатств территории.

ИСТОЧНИК KP.RU