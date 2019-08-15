Политолог: "У граждан оформилась потребность в прямом диалоге с губернатором"

СЕГОДНЯ 21:00 2019-08-15T21:03:19+03:00

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Отметим, что проведенные социологические исследования свидетельствуют об изменении информационных привычек граждан. С одной стороны, наблюдается снижение востребованности некоторых традиционных СМИ, а с другой, рост числа активных интернет-пользователей.

Можно уверенно говорить, что у граждан созрел запрос на непосредственную коммуникацию с властными структурами, оформилась потребность в прямом диалоге с губернатором, будь то посредством прямой линии на ТВ, или при помощи социальных сетей и YouTube.

Подобный формат позволяет максимально быстро выяснить какую позицию по той или иной проблеме занимает губернатор и принять нужное управленческое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU