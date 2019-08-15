Политолог: "У граждан оформилась потребность в прямом диалоге с губернатором"
Отметим, что проведенные социологические исследования свидетельствуют об изменении информационных привычек граждан. С одной стороны, наблюдается снижение востребованности некоторых традиционных СМИ, а с другой, рост числа активных интернет-пользователей.
Можно уверенно говорить, что у граждан созрел запрос на непосредственную коммуникацию с властными структурами, оформилась потребность в прямом диалоге с губернатором, будь то посредством прямой линии на ТВ, или при помощи социальных сетей и YouTube.
Подобный формат позволяет максимально быстро выяснить какую позицию по той или иной проблеме занимает губернатор и принять нужное управленческое решение.
ИСТОЧНИК KP.RU