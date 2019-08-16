Спасатели сняли с Эльбруса малайзийского туриста
Спасатели МЧС эвакуировали альпиниста из Малайзии, который попросил помочь на высоте 5,2 тысяч метров. Об этом сообщил глава пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
- 15 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,2 тысяч метров над уровнем моря гражданин Малайзии 1989 года рождения попросил о помощи, - сказал пресс-секретарь.
Альпиниста сняли в одиннадцать ночи. На базе «Приют-11», которая находится на высоте 3,8 тысяч метров, он продолжил свой путь. В медицинской помощи турист не нуждался.
В операции задействовали трех спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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