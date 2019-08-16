На территории КМВ орудовали двое закладчиков

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-16T12:29:45+03:00

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В Кисловодске пойманы двое закладчиков. Один из них попался, когда странно повел себя при виде полицейских. При досмотре у гражданина были найдены свертки с наркотиками, он указал еще на 60 тайников. Второй был пойман в Пятигорске, дома у него нашли 115 пакетиков. Молодые люди дали признательные показания. Они рассказали, как распределили роли в своем бизнесе: один занимался фасовкой и сбытом в Пятигорске, другой доставлял товар клиентам в Ессентуках и Кисловодске.

Запрещенные вещества они купили через интернет. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, а подозреваемые находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU