Золото знакомой женщины 18-летний ставрополец пристроил в ломбард
Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей
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Женщину в Кочубеевском районе лишил золота 18-летний парень. Полицейские задержали подозреваемого, который оказался знакомым потерпевшей. Он во всем сознался, рассказав, что похитил драгоценности, пока хозяйки не было дома. Золото сдал в ломбард, а деньги потратил.
Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU