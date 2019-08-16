2019-08-16T12:22:57+03:00
Происшествия

Золото знакомой женщины 18-летний ставрополец пристроил в ломбард

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Женщину в Кочубеевском районе лишил золота 18-летний парень. Полицейские задержали подозреваемого, который оказался знакомым потерпевшей. Он во всем сознался, рассказав, что похитил драгоценности, пока хозяйки не было дома. Золото сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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