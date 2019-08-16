2019-08-16T14:36:08+03:00
Общество

Дорогой авто с кожаным салоном за счет бюджета купили чиновники в Карачаево-Черкесии

Нескромное извещение о проведении электронного аукциона разместили на сайте госзакупок
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: архив-"КП"Фото: архив-"КП"
Изменить размер текста:

От имени Территориального Фонда обязательного медицинского страховании Карачаево-Черкесской республики на сайте "Госзакупки" разместили запрос на приобретении легкового автомобиля за нескромные 1,9 млн рублей.

Деньги взяты, судя по указанному источнику финансирования, из бюджета казенного заведения, заложенного на 2019 год. И торги уже выиграла фирма "Рольф моторос", предложившая поставить заказ за 1,8 млн рублей.

Интересны указанные чиновниками необходимые характеристики легковушки. В их числе: хромированные дверные ручки, климат-контроль, черный кожаный салон, наличие мультимедийной системы с 7-дюймовым цветным дисплеем, беспроводного зарядного устройства, а также интеллектуальной системы доступа (SmartEntry), системы контроля и информирования об усталости водителя, системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках и прочее. Все это записали в аукционной документации.

Легковушка, при этом, должна быть отечественного производства 2019 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8 аварийных школ и детсадов отремонтируют в 2019 году на Ставрополье
В Кисловодске будут раздавать 46 кошек и собак
Девочку-подростка в Ингушетии похитили, чтобы жениться
Ставрополец распродавал вещи хозяйки арендуемой квартиры
За шпионское снаряжение жителя Чечни задержали прямо около почты
На Ставрополье таксист оплатил пассажиру операцию
Дожди придут на Ставрополье в субботу и воскресенье
Золото МХАТа привезут в Ставрополь
Маршрутчик в центре Ставрополя подверг опасности людей
Итальянец пострадал после прыжка с парашютом в Ингушетии
13 часов тушили горящее на Ставрополье поле
Кадыров рассказал, какие условия он выставил Путину при принятии поста главы
Сотрудник ставропольской почты стал участником «Гонки Героев»
40 улиц Михайловска подключат к централизованному водоснабжению
Уроженца Чечни осудили за оправдание нападения на православный храм в Грозном
Человек погиб в столкновении грузовика и «девятки» на Ставрополье
Политолог о Ставрополье: «Край демонстрирует пример успешного проектного менеджмента»
Мужчина в Буденновске погиб под упавшей стеной
Робот кисловодского школьника протестируют российские ученые
Решение о границе между Чечней и Ингушетии остается в силе
20 августа в Ставрополе расскажут, что будут благоустраивать в 2020 году
Золото знакомой женщины 18-летний ставрополец пристроил в ломбард
Видео: кот в Пятигорске сам катается на лифте
Специальный пакет позволил красть из магазина ставропольцу с костылем
Самолет в Минводах не полетел из-за птицы в двигателе
Главбух в Пятигорском СИЗО брала с подчиненных деньги себе на карманные
"Я запорол косяк": Рамзан Кадыров впервые извинился перед блогером - видео
На территории КМВ орудовали двое закладчиков