Дорогой авто с кожаным салоном за счет бюджета купили чиновники в Карачаево-Черкесии

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-16T14:36:08+03:00

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От имени Территориального Фонда обязательного медицинского страховании Карачаево-Черкесской республики на сайте "Госзакупки" разместили запрос на приобретении легкового автомобиля за нескромные 1,9 млн рублей.

Деньги взяты, судя по указанному источнику финансирования, из бюджета казенного заведения, заложенного на 2019 год. И торги уже выиграла фирма "Рольф моторос", предложившая поставить заказ за 1,8 млн рублей.

Интересны указанные чиновниками необходимые характеристики легковушки. В их числе: хромированные дверные ручки, климат-контроль, черный кожаный салон, наличие мультимедийной системы с 7-дюймовым цветным дисплеем, беспроводного зарядного устройства, а также интеллектуальной системы доступа (SmartEntry), системы контроля и информирования об усталости водителя, системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках и прочее. Все это записали в аукционной документации.

Легковушка, при этом, должна быть отечественного производства 2019 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU