2019-08-16T17:12:37+03:00
Происшествия

Итальянец пострадал после прыжка с парашютом в Ингушетии

Он участвовал в международном состязании
Антон ШАПОВАЛОВ
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Полицейские выясняют подробности инцидента, которые произошел в Джейрахском районе Ингушетии. Бейсджамера из Италии госпитализировали с переломами, сообщает пресс-служба МВД по республике.

- При выполнении прыжка с парашютом со Столовой горы у подножия башенного комплекса "Харп" при приземлении получил травмы 34-летний гражданин Италии, - сказали в ведомстве.

Мужчину увезли в Республиканскую клиническую больницу в Назрани. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Правоохранительным органам предстоит установить, что это было — несчастный случай или покушение. По предварительной информации, в ЧП виноват сам бейсджамер: он слишком поздно раскрыл парашют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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