Маршрутчик в центре Ставрополя подверг опасности людей
За наглый маневр водителя привлекли к ответственности
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Камера видеофиксации в Ставрополе сняла как водитель маршрутки грубо нарушал ПДД. На перекрестке Карла Маркса и Голенева лихач гонит на желтый сигнал светофора, объезжая остановившийся впереди автомобиль, водитель которого едва успел увернуться от столкновения.
Маршрутчик привлечен к административной ответственности. 46-летний мужчина за последние пару лет не раз нарушал ПДД. Ему предстоит оплатить еще один штраф, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU