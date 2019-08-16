Маршрутчик в центре Ставрополя подверг опасности людей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-16T15:14:41+03:00

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Камера видеофиксации в Ставрополе сняла как водитель маршрутки грубо нарушал ПДД. На перекрестке Карла Маркса и Голенева лихач гонит на желтый сигнал светофора, объезжая остановившийся впереди автомобиль, водитель которого едва успел увернуться от столкновения.

Маршрутчик привлечен к административной ответственности. 46-летний мужчина за последние пару лет не раз нарушал ПДД. Ему предстоит оплатить еще один штраф, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU