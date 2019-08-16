Ставрополец распродавал вещи хозяйки арендуемой квартиры

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-16T16:22:44+03:00

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В Минераловодском округе квартиросъемщик подозревается в краже имущества. Хозяйка квартиры в один прекрасный день не обнаружила арендатора и кухонных электроприборов. По телефону он заявил 31-летней женщине, что ничего не брал, затем перестал выходить на связь.

24-летний парень, когда его доставили в отдел, во всем признался. Бывший квартиросъемщик сказал, что денег не хватало, тогда он продал кухонные принадлежности хозяйки по объявлению через Интернет. Выручив деньги, подозреваемый съехал. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU