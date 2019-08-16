Девочку-подростка в Ингушетии похитили, чтобы жениться

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-16T16:35:44+03:00

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В Ингушетии задержан местный житель, который украл 13-летнюю девочку, чтобы на ней жениться. Вечером 14 августа 36-летняя женщина из Назрани сообщила, что дочь увезли на "ВАЗ-2110" неизвестные. Сотрудники полиции нашли невесту и возвратили родителям. Оказалось, что похититель - 19-летний сельчанин, который может быть осужден за похищение человека. Готовится процессуальное решение, сообщили в ГУ МВД Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU