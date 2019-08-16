В Кисловодске будут раздавать 46 кошек и собак
Взять себе бездомыша можно, предъявив паспорт
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17 августа, во всемирный день бездомных животных, в Кисловодске пройдет благотворительная выставка. На ней любой желающий сможет взять себе друга. Придут искать своего человека 22 собаки и 24 кошки. Животных отдают по паспорту. Приходить следует на проспект Победы, 12 в 11:00. Дети смогут поучаствовать в развлекательной программе с аквагримом, батутами и настольными играми.
ИСТОЧНИК KP.RU