В Кисловодске будут раздавать 46 кошек и собак

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-16T16:49:06+03:00

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17 августа, во всемирный день бездомных животных, в Кисловодске пройдет благотворительная выставка. На ней любой желающий сможет взять себе друга. Придут искать своего человека 22 собаки и 24 кошки. Животных отдают по паспорту. Приходить следует на проспект Победы, 12 в 11:00. Дети смогут поучаствовать в развлекательной программе с аквагримом, батутами и настольными играми.

ИСТОЧНИК KP.RU