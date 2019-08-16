2019-08-16T19:38:12+03:00
Происшествия

Брата Арашукова этапировали в Черкесск

Рауф рассказал об этом своим адвокатам
Евгения СОКОРЕВА
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Лишенный сенаторского кресла из-за обвинений в совершении тяжких преступлений Рауф Арашуков рассказал адвокатам, что его двоюродного брата Руслана, фигуранта дела о хищении газа, этапировали из Москвы в Черкесск. Сообщает РИА "Новости", уточняя, что по информации Рауфа, вслед за ним туда же увезли еще одного обвиняемого Алана Кятова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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