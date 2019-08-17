Нурмагомедов сообщил, что его бой с Порье покажут в прямом эфире

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-17T10:42:27+03:00

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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил своим подписчикам в соцсетях, что его бой с американским противником Дастином Порье могут показать в режиме реального времени. За трансляцию будет отвечать «Первый канал». Журналисты телеканала накануне брали у спортсмена интервью.

«А как вы думаете, должны ли они показать турнир #ufc242 на первом канале?))» — дразнит Нурмагомедов.

На ринг спортсмены выйдут 7 сентября, Хабиб еще не проиграл ни одного боя.

ИСТОЧНИК KP.RU