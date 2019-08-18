В Чечне похоронили погибшего в Тверской области солдата

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-18T10:58:42+03:00

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В Тверской области обнаружили и отправили в Чечню для захоронения останки погибшего в 1942 году под Ржевом солдата.

Церемония уже состоялась в чеченском селе Шалажи, где красноармейца похоронили рядом с родными. Звали уроженца Чечни Хамидом Хабилаевым. Опознали погибшего по медальону. При нем нашли еще винтовку, гранаты, патроны. Как говорят специалисты, Хабилаев погиб в бою, был женат и на фронт ушел в 27 лет. Об этом передает "ТАСС".

ИСТОЧНИК KP.RU