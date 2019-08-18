Массовая авария в Ставропольском крае попала на видео

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-18T11:33:35+03:00

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На выезде из Татарки после дождя произошла массовая авария с 4 автомобилями. Накануне в 14.20 водитель "Приоры" ехал в сторону Невинномысска из Ставрополя и врезался лоб в лоб на большой скорости в другую "Ладу Приору". Потом по инерции еще зацепил "Киа" и "Хендай".

Страшное ДТП в Ставрополе.

Пострадал 34-летний водитель первой отечественной легковушки родом из КЧР. Его увезли в больницу Ставрополя №4.

ИСТОЧНИК KP.RU