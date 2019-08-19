2019-08-19T14:17:47+03:00
Общество

"Чеченский халк" приехал к мажорам в Санкт-Петербург

Асхаба встретили на дорогой иномарке
Евгения СОКОРЕВА
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Что ждет поклонников Асхаба - не известноЧто ждет поклонников Асхаба - не известноФото: Евгения СОКОРЕВА
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Асхаб Тамаев, известный своими недетскими размерами, приехал в Санкт-Петербург. Встретил "Чеченского халка" мажор на дорогой иномарке. Сопровождающего Асхаб зовет "другом":

"Чеченский халк" с мажорами в Питере.

Цель своей поездки "Халк" обещает озвучить позже, а пока о ней гадают фанаты:

- На бой! - предполагают подписчики Тамаева в Instagram. - Снять новый пранк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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