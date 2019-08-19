"Чеченский халк" приехал к мажорам в Санкт-Петербург
Асхаба встретили на дорогой иномарке
Что ждет поклонников Асхаба - не известноФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:
Асхаб Тамаев, известный своими недетскими размерами, приехал в Санкт-Петербург. Встретил "Чеченского халка" мажор на дорогой иномарке. Сопровождающего Асхаб зовет "другом":
"Чеченский халк" с мажорами в Питере.
Цель своей поездки "Халк" обещает озвучить позже, а пока о ней гадают фанаты:
- На бой! - предполагают подписчики Тамаева в Instagram. - Снять новый пранк.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: ««Чеченский Халк» Асхаб Тамаев: досье kp.ru»