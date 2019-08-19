В ДТП с тремя машинами и одним КАМАЗом в Ингушетии умер человек и двое пострадали
Сейчас проходит проверка инцидента
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Три машины и один КАМАЗ устроили аварию в Сунженском районе Ингушетии. В ДТП погиб один водитель, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- На 587-м км федеральной автодороги "Кавказ" 43-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и врезался в "КАМАЗ", после удара грузовик столкнулся с ВАЗ -21114 и Hyundai Solaris, - сказано в сообщении.
Водитель Hyundai скончался на месте. Его пассажира и водителя Toyota доставили в больницу. Полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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