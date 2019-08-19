В школах Чечни запретят пользоваться смартфонами по инициативе родителей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-19T16:20:03+03:00

Если ребенок захочет дозвониться до кого-нибудь, он может это сделать через педагога

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В чеченских школах уже несколько лет во время урока не пользуются смартфоны. Об этом сообщает министр образования и науки региона Исмаил Байханов.

- Инициатива исходила от родителей, педагоги поддержали решение родительских комитетов запретить детям пользоваться мобильными телефонами до конца занятий, - сказал чиновник.

Как считают родители, телефоны отвлекают детей от обучения. Когда начинается урок, все школьники сдают смартфоны в специальное место. Если ребенку надо срочно позвонить, он делает это через учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU