В Ставрополе на ректора СтГАУ написано заявление в МВД

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-19T16:17:21+03:00

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Правоохранители заинтересовались обстоятельствами получения крупного контракта на строительные работы в СтГАу компанией «Гарант». Учредитель ООО «Гарант» сообщил полиции, что за назначение генподрядчиком ректор вуза Владимир Трухачев потребовал у него перечисления 10% от суммы контракта, пишет Newstracker, опираясь на постановление заместителя прокурора Ленинского района. 27 млн рублей, по словам заслуженного строителя РФ Владимира Данилова, переданы им Трухачеву.

Заместитель прокурора постановил материалы проверки направить из МВД в следком.

ИСТОЧНИК KP.RU