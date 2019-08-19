2019-08-19T16:45:17+03:00
Происшествия

Похищенного дагестанца нашли в отделе полиции с гранатой и пистолетом

Молодого мужчину задержали после досмотра
Андрей ЗОБОВ
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У задержанного дагестанца нашли пистолет и гранатуУ задержанного дагестанца нашли пистолет и гранатуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане целое село отправилось на поиски исчезнувшего молодого мужчины, отца троих детей Кемрана Исаева. Со слов очевидцев, неизвестные схватили и похитили мужчину на дороге к родному селу Теречное. Однако оказалось, что его схватили полицейские.

— Якобы похищенный мужчина из села Теречное на самом деле задержан нашими сотрудниками. В ходе досмотра у него нашли самостоятельно переделанный в боевое оружие пистолет и гранату. Пока никаких обвинений не выдвинуто, идёт подготовка документов, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Однако родня и соседи из Теречного в официальную версию категорически отказываются верить. Они уверяют, что парня увезли неизвестные на машине «УАЗ "Патриот"». Они считают, что мужчину пытаются обвинить в подготовке теракта или иной форме экстремистской деятельности.

Люди настолько уверены, что Исаев непричастен ни к каким противоправным действиям, что всем селом приехали в районный центр — город Хасавюрт и провели спонтанную демонстрацию перед зданием прокуратуры с требованием проверить действия силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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