2019-08-21T09:03:00+03:00
Происшествия

Человек погиб в ДТП при подъезде к Черкесску

На Ставрополье столкнулись две встречно движущиеся машины
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Утром 21 августа в Кочубеевском районе на подъезде к Черкесску столкнулись «Лада Гранта» и «Лифан». Несовместимые с жизнью травмы получил водитель «Гранты», 37-летняя пассажирка и водитель «Лифана» отправлены в больницу. Сейчас на месте работают наряды ДПС, степень ответственности участников устанавливается, сообщили в отделе УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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