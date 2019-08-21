Человек погиб в ДТП при подъезде к Черкесску
На Ставрополье столкнулись две встречно движущиеся машины
Фото: УИГБДД по СК
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Утром 21 августа в Кочубеевском районе на подъезде к Черкесску столкнулись «Лада Гранта» и «Лифан». Несовместимые с жизнью травмы получил водитель «Гранты», 37-летняя пассажирка и водитель «Лифана» отправлены в больницу. Сейчас на месте работают наряды ДПС, степень ответственности участников устанавливается, сообщили в отделе УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU