2019-08-21T09:29:35+03:00
Общество

Названы траты жителей Северного Кавказа на табак и алкоголь

Они оказались самыми небольшими
Антон ШАПОВАЛОВ
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Названы траты жителей Северного Кавказа на табак и алкогольНазваны траты жителей Северного Кавказа на табак и алкогольФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Республики СКФО, а именно — Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан, попали в категорию регионов, где меньше всего тратят на алкоголь и табачные изделия. Об этом говорят данные Росстата.

Согласно материалам ведомства, в Чечне в среднем на покупку алкоголя или табака тратят 0,1 процентов средств, в Ингушетии — 0,3 процентов. В Карачаево-Черкесии и Дагестане процент превысил отметку «один» — 1,2 и 1,4 процентов соответственно.

В среднем россияне расходуют на алкоголь и табак три процента средств. Больше всего тратят на такие товары жители Еврейской автономной области и Ямало-Ненецкого АО — шесть и 5,7 процентов средств соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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