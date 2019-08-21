2019-08-21T09:28:02+03:00
Общество

Федеральные власти помогут Ставрополью победить дефицит воды

Планируется отремонтировать Кумо-Манычский канал и Левокумскую плотину
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставрополье предложило решение проблемы с дефицитом воды в федеральный центр в рамках специальной программы. Она разработана в основном для южных субъектов страны: Крыма, Калмыкии, Дагестана, Севастополя, Ингушетии, Ставропольского края и Свердловской области.

Власти Ставропольского края выступили с конкретными проектами. Край нуждается в реконструкции Кумо-Манычского канала и Левокумской плотины. Самые засушливые районы края сильно зависят от них. После их модернизации уже через 6 лет объем водоподачи будет значительно увеличен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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