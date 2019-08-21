Мощнейший ветропарк Ставрополья запустят через год

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-21T10:26:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый ветропарк края в Кочубеевском районе запустят в 2020 году. Его мощность составит 210 МВт. После выхода на полную мощность ветропарк станет крупнейшим в стране. Пока что первенство за Адыгейским ветропарком мощностью 150 МВт, который практически достроен.

Для обмена опытом в Адыгею посмотреть на станцию отправились ставропольские специалисты.

На Ставрополье к строительству приступят уже в этом году. Пока строятся подъездные дороги для будущих фундаментов под ветроэлектрические установки, вес одной составляет больше 400 тонн, а суммарная высота составит 149 метров.

К 2024 году общая мощность всех ветропарков и солнечных электростанций на Ставрополье превысит 1,5 Гвт. В бюджете края прибавится 4,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU