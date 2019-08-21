Мощнейший ветропарк Ставрополья запустят через год
Первый ветропарк края в Кочубеевском районе запустят в 2020 году. Его мощность составит 210 МВт. После выхода на полную мощность ветропарк станет крупнейшим в стране. Пока что первенство за Адыгейским ветропарком мощностью 150 МВт, который практически достроен.
Для обмена опытом в Адыгею посмотреть на станцию отправились ставропольские специалисты.
На Ставрополье к строительству приступят уже в этом году. Пока строятся подъездные дороги для будущих фундаментов под ветроэлектрические установки, вес одной составляет больше 400 тонн, а суммарная высота составит 149 метров.
К 2024 году общая мощность всех ветропарков и солнечных электростанций на Ставрополье превысит 1,5 Гвт. В бюджете края прибавится 4,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU