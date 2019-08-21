В Ставрополе названы претенденты на благоустройство в 2020 году
Это три сквера, из которых будет выбран один
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Больше 50 тысяч жителей Ставрополя приняли участие в выборе объектов благоустройства на 2020 год. Определены три победителя голосования: сквер с фонтаном в районе многоквартирного дома № 399 по улице Ленина; сквер на перекрестке улиц Комсомольской и Голенева в районе Дворца им. Ю.А. Гагарина , сквер на улице Доваторцев, 66г рядом с институтом им. Шолохова.
Круг сузился, но теперь нужно выбрать один самый важный проект. Финал голосования — 8 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU