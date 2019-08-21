Мужчина в Лермонтове набросился с вилкой на прохожих
Он размахивал холодным оружием и обещал применить его
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Двое жителей Лермонтова сообщили в полицию, что им угрожал убийством вилкой мужчина на улице.
Возле продуктового магазина неизвестный размахивал металлической вилкой возле двух прохожих. Расстояние между ними позволяло нанести удар. Потерпевшие испугались и позвонили в дежурную часть.
33-летний мужчина вместе с вилкой доставлен в отдел, с него взяли подписку о невыезде. На него заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU