Мужчина в Лермонтове набросился с вилкой на прохожих

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-21T10:56:05+03:00

Он размахивал холодным оружием и обещал применить его

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Двое жителей Лермонтова сообщили в полицию, что им угрожал убийством вилкой мужчина на улице.

Возле продуктового магазина неизвестный размахивал металлической вилкой возле двух прохожих. Расстояние между ними позволяло нанести удар. Потерпевшие испугались и позвонили в дежурную часть.

33-летний мужчина вместе с вилкой доставлен в отдел, с него взяли подписку о невыезде. На него заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU