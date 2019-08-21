За популярный трюк со сдачей на Ставрополье задержана женщина

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-21T12:19:00+03:00

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Покупательница в Кочубеевском районе пришла за монтажной пеной, а ушла с деньгами. Продавщица заявила на мошенницу в полицию. 36-летняя ранее судимая женщина созналась, что провернула трюк с пятитысячной купюрой. Отдала ее продавцу, получила сдачу, а потом «передумала» покупать. Только при этом обмене несколько тысячных купюр она оставила при себе.

Устанавливается причастность женщины к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU